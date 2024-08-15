Калькутту охватили массовые ночные протесты после изнасилования и убийства 31-летней женщины-врача. Фото

В Индии десятки тысяч женщин вышли на улицы штата Западная Бенгалия в среду вечером, в знак протеста против изнасилования и убийства врача-стажера в государственной больнице Калькутты на прошлой неделе. Изуродованное тело 31-летней женщины было найдено в семинарском зале колледжа утром 9 августа.

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Об этом сообщает BBC. Марш Reclaim the Night стал кульминацией почти недели массовых протестов.

Как сообщается, жертва находилась на 36-часовой рабочей смене и после телефонного разговора с родителями пошла вздремнуть в пустой зал. Там ее нашел нападающий — "общественный волонтер" по имени Санджой Рой, который имел доступ в несколько отделений больницы. Он сразу же начал жестоко избивать женщину, и удары были настолько сильными, что обломки очков застряли в глазах жертвы. Когда она упала в обморок от боли, преступник изнасиловал ее, а затем задушил.

Нападающего, выдававшего себя за "волонтёра", удалось выследить благодаря Bluetooth-наушникам, которые он потерял в семинарском зале. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходил в больницу на 30-35 минут, когда там находилась 31-летняя стажерка, а затем выходил и продолжал употреблять алкоголь на улице.

Нападавшего задержали, но сообщается, о небрежности во время следствия и попытках замять это дело. После этого расследование было передано из местной полиции в федеральное Центральное следственное бюро.

В ответ на призывы в социальных сетях женщины из разных слоев общества вышли на марш по Калькутте и по всему штату в дождливый вечер среды.

Несмотря на то, что протесты были преимущественно мирными, они были омрачены столкновениями между полицией и небольшой группой неизвестных, прорвавшихся в больницу, где была убита женщина, и разгромили отделение неотложной помощи. Для разгона неконтролируемой толпы полиция применила слезоточивый газ, а несколько полицейских автомобилей получили повреждения.

Подобные протесты прошли и в других городах Индии, таких как Дели, Хайдарабад, Мумбаи и Пуна.

В Калькутте женщины устроили ночной марш, держа в руках плакаты, освещая это действо светом мобильных телефонов, свечами и горящими факелами. Некоторые несли флаги Индии. К ним присоединились также мужчины разного возраста.

Слова "Мы хотим справедливости" стали лозунгом этого марша. Женщины были решительно настроены выразить свое разочарование в том, что они все еще сталкиваются с такими проблемами в 2024 году.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Бангладеш, которые начали студенты в июле, погибли около 250 человек. Причиной послужили квоты на государственные должности. После этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и сбежала из страны на вертолете. Между тем, митингующие разгромили ее резиденцию, заняли здание парламента и разбили статую Шейха Муджибура Рахмана – первого президента страны и отца Шейх Хасины.

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