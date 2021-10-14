В Генконсульстве РФ в Харькове заявили о причастности хакеров к поздравлению украинцев в соцсетях

14 октября неизвестные взломали аккаунты соцсетей Instagram и Facebook Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. В результате дипведомство потеряло контроль над управлением страницами, на которых стали появляться фейковые сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации. Отмечается, что Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами.

Также в России призвали принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России на территории нашей страны, а всех пользователей соцсетей – учитывать факт взлома при ознакомлении с контентом страниц Генконсульства 14 октября.

Видео дня

Позже дипведомство восстановило доступ к своим аккаунтам. В МИД России выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.

Отметим, 14 октября на официальной странице Генконсульства РФ в Instаgram появилось якобы обращение его сотрудников к украинцам в День защитников и защитниц страны с поздравлениями и осуждением путинского режима. Кроме того, был вынесен полный перечень работников силовых структур и коллаборационистов, которые наносят урон украинской государственности на территории нашей страны. Украинцы усомнились в аутентичности аккаунта Генконсульства в соцсетях, но он оказался настоящим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 октября, в Одессе облили красной краской ворота Генерального консульства России. Мужчина бросил два пакета краски в ворота консульства РФ, после чего убежал. Издалека она похожа на кровь