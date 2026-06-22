Ребёнка заметила соседка: в Одесской области 8-летний мальчик выпал из окна многоэтажного дома

В Измаиле в Одесской области 8-летний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома и получил травмы. Инцидент произошел вечером 21 июня.

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Ребёнка обнаружила соседка, которая сразу же вызвала экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным правоохранителей, мальчик выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома. После падения ребенка обнаружили возле здания. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего, в настоящее время он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщила мать ребенка, мальчик в тот момент спал, а окно в комнате было открыто для проветривания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту инцидента следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. В рамках производства продолжается проверка.

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В полиции отметили, что семья ранее не состояла на учете в социальных службах или правоохранительных органах.

Правоохранители призывают родителей и всех, кто ухаживает за детьми, внимательно относиться к их безопасности, особенно в многоэтажных домах. Открытые окна представляют серьезную опасность для малолетних, поэтому рекомендуется использовать специальные ограничители или замки.

В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят немедленно обращаться по номерам экстренных служб 102, 103 или 112.

Напомним, медики Хмельницкой городской больницы спасли мальчика 1 года 9 месяцев, который выпал с шестого этажа. Этот случай произошел 29 апреля 2026 года, в настоящее время состояние ребенка стабильное, прогноз на выздоровление благоприятный.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Харькове правоохранители изъяли из семьи 6-летнего мальчика после того, как в СМИ появилось видео, на котором мать бьет ребенка и нецензурно ругается. В ходе проверки выяснилось, что малыш проживал в ненадлежащих условиях и имел следы побоев.

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