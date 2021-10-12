В Одессе облили краской ворота консульства России. Фото

В ночь на вторник, 12 октября, в Одессе неизвестные облили красной краской ворота Генерального консульства России. Инцидент произошел на улице Гагаринское плато, 14.

Об этом сообщает УСИ Online со ссылкой на источник в полиции. Издалека краска похожа на кровь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители получила вызов в 00:04. Неизвестный бросил два пакета краски в ворота консульства РФ, после чего убежал.

Прибыв на место, патрульные обнаружили следы от красной краски и остатки пакетов.

Подозреваемого найти пока что не удалось. На месте происшествия организовали охрану и вызвали следственно-оперативную группу городского главка полиции.

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С чем связана эта акция, на данный момент неизвестно.

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