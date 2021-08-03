В ДТП травмируются дети и знаменитости: самые резонансные аварии Киева в июле. Фото и видео

Согласно данным патрульной полиции Киева, с 1 по 30 июля в столице обнаружили около 1200 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще правоохранители составили порядка 25 тысяч административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП в Киеве за прошлый месяц (фото и видео 18+).

На Новоирпенской трассе Киева 10 июля произошла авария участием двух легковушек. Предварительно, водитель Ford Fusion, направляясь в сторону Ирпеня на высокой скорости, не справилась с управлением авто, выехала на полосу встречного движения и протаранила Kia Cerato.

Сила удара была таковой, что Kia вылетел в кювет и перевернулся. В то же время после столкновения Ford развернуло и он остановился на обочине.

Серьезные травмы получили водитель Kia и его сын – их госпитализировали в медучреждение. Девушка-водитель Ford и ее пассажир получили медицинскую помощь на месте ДТП.

В Святошинском районе Киева 14 июля недалеко от жилмассива Чайки произошло тройное ДТП, которое оборвало жизнь женщины-водителя мотоцикла. Honda протаранил двухколесный транспорт, провез женщину на капоте несколько метров и столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия киевлянка оказалась зажатой между двумя автомобилями. От полученных травм она скончалась на месте аварии – медики только констатировали ее смерть.

Прибор драгер показал 2,59 промилле алкоголя в крови 44-летнего водителя легковушки. По факту ДТП, совершенного в состоянии опьянения, открыто уголовное производство. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилями на срок до 10 лет.

В ночь с 14 на 15 июля на улице Набережно-Рыбальской в столице произошла авария, в результате которой пострадала ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая.

Микроавтобус Chevrolet с журналисткой на скорости врезался в самосвал, который двигался в попутном направлении. Травмы получила Витвицкая и женщина-водитель микроавтобуса. Еще одна пассажирка этой машины и водитель самосвала не пострадали.

По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua, водители двух авто якобы обвинили в аварии скутериста.

Попытка пересечь шесть полос Столичного шоссе в запрещенном месте закончилась гибелью для пешехода. В ночь с 25 на 26 июля мужчина хотел перебежать оживленную дорогу, но его сбил автомобиль Fiat.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей – медики только констатировали его смерть. Стоит отметить, что в 100 метрах от места происшествия находится пешеходный переход.

Позднее, когда правоохранители оформляли данное ДТП, в автомобиль Doblo, который после аварии оставался на месте происшествия, въехала ГАЗель.

На Киевщине 30 июля в поселке Дымер водитель автомобиля Opel не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу, где на пешеходной части дороги сбил ребенка и пенсионера. После этого легковушка протаранила грузовик.

"Мужчина с ребенком и еще один житель области готовились перейти на другую сторону, когда в них влетел Opel. В результате происшествия погибли 60-летний мужчина, а также 10-летний мальчик. Отец ребенка не пострадал", – рассказал OBOZREVATEL информированный источник.

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По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.