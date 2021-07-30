Под Киевом в смертельном ДТП погибли два человека. Фото

В поселке Дымер Киевской области в пятницу, 30 июля, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль врезался в людей возле остановки, после чего влетел в фуру.

В аварии погибли двое человек: 10-летний мальчик и 60-летний мужчина. Оба – жители села Катюжанка (Вышгородский район). О дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области на официальном сайте.

Известно, что аварию спровоцировал Opel, который выехал из села Демидов в направлении пгт Дымер.

Водитель по какой-то причине не справился с управлением. В результате машина сбила пешеходов, которые находились возле остановки общественного транспорта.

После удара Opel отбросило на встречную полосу движения. Там как раз ехал грузовик, и транспортные средства столкнулись.

Что именно стало причиной нарушения ПДД водителем легкового автомобиля, пока не сообщается. Также копы не опубликовали данных о том, проходил ли мужчина тест на алкогольное опьянение.

На месте происшествия работали следователи Главного управления Нацполиции Киевщины. Они должны установить все детали случившегося.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Напомним, что 30 июля в столице случилось несколько ДТП, из-за которых движение на дорогах было фактически парализованным. Серьезные пробки наблюдались во всех районах города.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее в Киеве по улице Академика Заболотного у прицепа Volvo отпало колесо, когда авто ехало по дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия из машины выпали две коровы. Животные погибли на месте аварии.