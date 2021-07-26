Не дошел до перехода 100 метров: в Киеве мужчина пытался перебежать дорогу и погиб под колесами авто. Видео

В Киеве на Столичном шоссе Fiat Doblo сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. В результате полученных травм пешеход скончался.

Об этом сообщили на странице в социальной сети Facebook сообщества Вартові еспресо. В 100 метрах от места аварии находится пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, мужчина пытался перебежать восемь полос шоссе и попал под колеса Fiat. Медики только констатировали смерть пешехода. Обстоятельства происшествия установит следствие.

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Позднее, в Doblo, который стоял посреди дороги во время оформления ДТП, врезался грузовик ГАЗель.

В результате аварии на месте происшествия образовалась большая пробка со стороны улицы Академика Заболотного из-за того, что были заблокированы сразу три полосы.

Напомним, в Киеве вечером, 22 июля, неадекватный мужчина напал на водителя автобуса, когда транспорт отъехал от остановки. В результате происшествия произошла авария.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июля под колесами автомобиля Audi погиб мужчина. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.