Не дошел до перехода 100 метров: в Киеве мужчина пытался перебежать дорогу и погиб под колесами авто. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Обстоятельства ДТП установят правоохранители

В Киеве на Столичном шоссе Fiat Doblo сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. В результате полученных травм пешеход скончался.

Об этом сообщили на странице в социальной сети Facebook сообщества Вартові еспресо. В 100 метрах от места аварии находится пешеходный переход (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

ДТП произошло на Столичном шоссе.

Предварительно, мужчина пытался перебежать восемь полос шоссе и попал под колеса Fiat. Медики только констатировали смерть пешехода. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Видео дня
От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.
Fiat Doblo сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу.

Позднее, в Doblo, который стоял посреди дороги во время оформления ДТП, врезался грузовик ГАЗель.

В результате аварии на месте происшествия образовалась большая пробка со стороны улицы Академика Заболотного из-за того, что были заблокированы сразу три полосы.

Позднее в Fiat врезался грузовик ГАЗель.
Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Напомним, в Киеве вечером, 22 июля, неадекватный мужчина напал на водителя автобуса, когда транспорт отъехал от остановки. В результате происшествия произошла авария.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в ночь с 21 на 22 июля под колесами автомобиля Audi погиб мужчина. Предварительно, он переходил дорогу в неустановленном месте.

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