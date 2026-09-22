В ДТП с грузовиком в Винницкой области погибли двое детей, еще трое человек получили ранения. Фото

В Винницкой области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии погибли двое маленьких детей, а трое человек получили ранения.

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В настоящее время следствие устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

ДТП унесло жизни двух детей

Трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 21 сентября, вблизи села Высшая-Кропивная. По информации правоохранителей, легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

"В результате ДТП двое малолетних детей в возрасте 9 месяцев и 4 лет, находившиеся в автомобиле ВАЗ, погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Также в результате аварии пострадали еще три человека: 35-летний водитель легковушки, 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в больницу.

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По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Назначено проведение экспертиз", – отмечается в сообщении.

Напомним, 11 сентября в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и трактора. В результате аварии пострадали трое детей и одна женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин пострадали трое детей и один взрослый.

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