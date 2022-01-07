В Донецкой области военного разоблачили в убийстве сослуживца. Все подробности

В Донецкой области нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины. Выяснилось, что в убийстве мужчины подозревают его сослуживца.

Более того, подозреваемый пытался выдать убийство за суицид. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

В Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщили о том, что военнослужащий, 1976 года рождения, во время исполнения служебных обязанностей якобы совершил суицид. Это произошло на позиции опорного наблюдательного пункта одной из воинских частей, которая дислоцировалась в Бахмутском районе Донецкой области.

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Но следователи установили, что таким образом попытались скрыть убийство. В частности, смертельные огнестрельные ранения погибшему нанес его сослуживец. Выстрел был произведен из стрелкового автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и совершения убийства своего сослуживца (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 406 УК Украины).

В среду, 5 января, военному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В общем, мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Донецкой области 3 января нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия: самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство и нарушение правил обращения с оружием.

29 декабря в Донецкой области обнаружили мертвым военнослужащего военной службы по контракту. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

24 декабря в Луганской области 22-летний военный-контрактник внезапно покончил с собой. Расследованием его гибели занимается Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.