В Луганской области покончил с собой 22-летний военный: детали трагедии

В Луганской области 22-летний военный-контрактник внезапно покончил с собой. Расследованием его гибели занимается Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Тело уроженца поселка Белозерка Херсонской области обнаружили без признаков жизни в среду, 22 декабря. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре объединенных сил.

На место происшествия выезжал прокурор, следственно-оперативная группа, представители военной службы правопорядка и эксперты.

Выяснилось, что солдат находился на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей. По предварительной информации, ночью он выстрелил себе в голову из штатного оружия. Скончался 22-летний парень на месте.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Они также рассматривают другие версии гибели военного, среди которых - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Они просят всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону 066-671-44-14.

Отметим, что самоубийство – одна из основных причин смерти во всем мире. За 2020 год, согласно официальной статистике, 6103 украинцев совершили суицид. По состоянию на июнь 2021 года самоубийство стало причиной смерти 2988 человек.

Для предупреждения самоубийства важно распознать потенциально уязвимого человека, который принадлежит к группе риска, и понять, какие обстоятельства влияют на такие мысли.

За помощью можно обратиться в Центр медико-психологической помощи и профилактики кризисных состояний по номерам 044 456 17 02 и 044 456 17 25. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

В Украине также круглосуточно работает "горячая линия" по предупреждению суицидов и психологической поддержки для ветеранов по номеру 7333. Кроме того, можно обратиться по Всеукраинскому телефону доверия 0–800–501–701.

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