В Донецкой области военного обвиняют в убийстве двух полицейских и женщины с дочерью: что произошло

В Донецкой области военнослужащего Национальной гвардии обвиняют в убийстве двух полицейских и женщины с дочерью. Ему грозит 15 лет за решеткой.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Преступление произошло утром в воскресенье, 21 января, в Лимане.

Полиция прибыла по вызову из-за местной жительницы, которая вызвала следственно-оперативную группу из-за конфликта с военнослужащим.

Через некоторое время с правоохранителями исчезла связь, поэтому на место происшествия отправилась другая группа. Там правоохранители обнаружили тела 2 своих коллег с огнестрельными ранениями и тела 2 гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

По подозрению в совершении преступления "по горячим следам" задержан военнослужащий Нацгвардии. Ему грозит 15 лет за решеткой.

Следователи ДБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева ранее судимый мужчина во время конфликта ударом ножа убил товарища. После этого он забрал его вещи и скрылся с места происшествия.

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