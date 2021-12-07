В Донецкой области в сожженном авто обнаружили тела супругов: полиция раскрыла убийство. Фото

В Покровске на Донетчине нашли сожженный автомобиль с телами жестоко убитых мужчины и женщины, исчезнувших накануне. Правоохранители оперативно обнаружили и задержали подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области, мужчину злоумышленник забил молотком, а его жену задушил веревкой, после чего вывез тела за пределы города. Преступление случилось еще 17 октября, после чего подозреваемый скрывался (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что супруги приобрели автомобиль у фигуранта, который решил вернуть транспорт и обманом заманил пару к себе домой, где и совершил двойное убийство. На другом автомобиле он вывез трупы за город и поджег, пытаясь придать произошедшему вид ДТП.

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Задержанный забрал ювелирные украшения убитых, банковские карточки и их документы, после чего распространил ложную информацию, якобы он сбежал на временно оккупированную территорию, чтобы запутать следствие.

Однако сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в области, оперативники и следователи полиции Покровска и Мирнограда под процессуальным руководством местной прокуратуры все же установили место нахождения беглеца – он скрывался у бывшей жены. При обыске у него были обнаружены некоторые личные вещи и документы убитых, а также следы крови.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда по избранию ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе под окнами одного из домов нашли мертвой молодую девушку, ей было всего 22 года. Ее личность правоохранители пока не установили, а жители дома заявили, что скончавшаяся не была их соседкой.

"Рядом с домом – автостоянка. Соседи не исключают, что женщину подбросили под их окна. Потому что никто из местных ее не узнал", – сообщило местное издание.

В Тернопольской области мужчину приговорили к 1 году заключения за убийство грабителя. Его признали виновным в превышении пределов необходимой обороны. Инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Мужчина вернулся домой и заметил незнакомца, спускавшегося по лестнице с чердака летней кухни. Хозяин дома понял, что у него воруют зерно.

На суде мужчина рассказал, что грабитель бросил мешок с украденным, схватил его за шею и начал душить. Обвиняемый взял оказавшегося под рукой нож и трижды ударил нападающего в грудь, и еще один раз в спину, когда тот бежал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил родных бабушку с дедушкой и украл их деньги. Мужчина также совершил ряд других тяжких преступлений.