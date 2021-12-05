На Тернопольщине суд отправил в тюрьму мужчину, убившего грабителя в своем доме

В Тернопольской области мужчину приговорили к 1 году тюремного заключения за убийство грабителя. Его признали виновным в превышении границ необходимой обороны.

Об этом говорится в решении Кременецкого районного суда Тернопольщины. Оно было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 25 ноября (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Как установило следствие, 16 декабря 2019 года мужчина вернулся домой и заметил незнакомца, который спускался по лестнице с чердака летней кухни. Хозяин дома понял, что у него воруют зерно.

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Обвиняемый рассказал, что незваный гость бросил мешок с украденным, схватил за шею мужчину и начал душить. Хозяин схватил нож, который оказался под рукой, и трижды ударил в область груди. Четвертый удар сзади он нанес грабителю, когда тот уже убегал. Уже на улице грабитель упал.

Мужчина на суде заявил, что раскаивается и не хотел убивать.

Несмотря прошение прокурора и защиты о наказании в виде исправительных работ, суд приговорил обвиняемого к 1 году тюрьмы.

Приговор еще не окончательный, на него в течении 30 дней можно подать апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области суд оправдал женщину, убившую мужчину, который пытался ее изнасиловать.