В Донецкой области прогремел мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавший. Фото

В городе Покровск Донецкой области раздался взрыв в квартире на последнем этаже 9-этажного жилого дома. Обошлось без последующего горения.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 36-летний хозяин квартиры.

Работники скорой помощи доставили мужчину в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы. У него термические ожоги кистей рук, головы и лица, состояние удовлетворительное.

К счастью, разрушений несущих конструкций дома нет. Уничтожены два оконных блока и один дверной блок квартиры, повреждена одна межквартирная и две межкомнатные стены.

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В настоящее время спасатели проводят мероприятия по расчистке обломков стекла на месте происшествия. От ГСЧС привлечены 11 человек и 4 единицы техники.

Причина взрыва устанавливается соответствующими специалистами.

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