В Донецке россиянин убил местного жителя и его 13-летнюю дочь: всплыли подробности

Во временно оккупированном Донецке гражданин страны-террориста России убил мужчину и его несовершеннолетнюю дочь. Преступление произошло после распития спиртных напитков.

Россиянин нанес ребенку более 40 ударов ножом. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Жертвами оказались местные жители – 37-летний мужчина и его 13-летняя дочь. По предварительным данным, в гости к жителю Донецка приехал знакомый из России. Они вместе распивали алкоголь, после чего повздорили.

В результате словесный спор привел к поножовщине. Гражданин РФ нанес мужчине 13 ударов ножом. Также он решил убить девочку, которая стала свидетелем преступления.

На теле несовершеннолетней обнаружили более 40 ножевых ранений. По предварительным данным, убийцу задержали вскоре после совершения преступления.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности напал с ножом на товарища. В настоящее время 37-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее сообщалост, что в ночь на 4 мая в одной из многоэтажек Одессы 22-летний мужчина вступил в конфликт с соседом и его братом и застрелил одного из мужчин. Поводом для убийства стало замечание жертвы по поводу шума и громкого прослушивания музыки в квартире убийцы.