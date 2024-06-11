В Киеве мужчина из-за ревности едва не убил гостя, пострадавшего в реанимации. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности напал с ножом на товарища. В настоящее время 37-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, водитель прошел на днях в одной из квартир в Святошинском районе столицы. От врачей полицейские получили сообщение, что с улицы они срочно госпитализировали мужчину с ножевым ранением.

"В дальнейшем было установлено, что 32-летний местный житель пригласил своего товарища домой, где они вместе долгое время распивали алкогольные напитки. Впоследствии между мужчинами возникла ссора на почве ревности к общей знакомой, которая переросла в драку. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил им гостя. Раненому удалось самостоятельно выйти из квартиры и вызвать помощь, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации", – рассказали в полиции.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области ранее судимый местный житель во время ссоры из-за якобы поврежденной двери ударил гостя ножом в грудь. От полученной травмы последний скончался на месте происшествия.

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