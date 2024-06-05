Попал в грудь: в Одессе мужчина застрелил соседа из-за замечания по поводу громкой музыки. Фото

В ночь на 4 мая в одной из многоэтажек Одессы 22-летний мужчина вступил в конфликт с соседом и его братом и застрелил одного из мужчин. Поводом для убийства стало замечание жертвы по поводу шума и громкого прослушивания музыки в квартире убийцы.

С места преступления молодой человек сбежал, полицию на место преступления вызвали брат убитого и другие соседи. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Академика Королева, отметили правоохранители.

"На данный момент установлено, что 28-летний мужчина, приехавший из соседней области на выходные к брату в Одессу, услышал с родственником громкую музыку и шум, звучавшие из квартиры на девятом этаже. Поднявшись, они постучались в дверь, а когда вышел житель дома, сделали ему замечание по поводу шума, на что тот начал вести себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Тогда злоумышленник вошел в квартиру, взял пистолет и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь", – говорится в сообщении.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Его брат обратился за помощью к соседям, а те вызвали полицию.

Тем временем стрелок с места преступления сбежал. Однако долго скрываться ему не удалось: уже через час оперативники и следователи Одесского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками управления уголовного розыска областной полиции установили его личность и местонахождение: он поехал домой к матери, проживающей в этом же районе Одессы. Задерживали убийцу с привлечением батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области.

"С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на злоумышленника оружие, предварительно огнестрельное, и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. Откуда у подозреваемого оружие, а также его происхождение, следователи будут устанавливать в ходе расследования. Кроме того, у подозреваемого были отобраны биологические образцы для установления состояния наркотического или алкогольного опьянения", – отметили в полиции.

Собранной доказательной базы оказалось достаточно для того, чтобы сообщить 22-летнему одесситу о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. В настоящее время подозреваемый задержан, полицейские настаивают на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

"Следствие продолжается. По результатам досудебного расследования действиям фигуранта будет дана конечная правовая квалификация и предъявлено обвинение, которое направят в суд", – добавили в полиции.

Если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы, прогнозируют правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтавской области 57-летнего мужчину подозревают в смерти 12-летней девочки. По подозрению в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве Дарьи Волошиной задержали 57-летнего полтавчанина с криминальным прошлым.