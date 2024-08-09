В Днепропетровской области подростки пытались снять флаг на могиле воина и нашли бессмысленное оправдание. Фото

В селе Межевая Синельниковского района на Днепропетровщине двое подростков пытались снять флаг на могиле погибшего воина на сельском кладбище. Несовершеннолетние уже записали видео с извинениями и объяснили, что якобы хотели петь гимн Украины.

Видео дня

На кадрах, которые опубликовали Telegram-каналы, видно, как они агрессивно выламывают и пытаются вытащить из земли флаг. Участники правонарушения – 15-летний парень и 16-летняя девушка, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Мне очень стыдно за мой поступок. Я не знаю, чем мы думали в тот момент. Все, что мы хотели – это пройтись по улице и спеть гимн Украины", – сказала фигурантка.

Извинения же ее друга на камеру прозвучали еще менее искренне. Обоих несовершеннолетних доставили в отделение полиции и опросили.

За поругание над могилой полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве вандалы изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой Могиле. В частности, злоумышленники разбросали лампадки и порвали портрет Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

– Также в Броварах Киевской области неизвестные вандалы повредили и уничтожили 12 надгробных памятников на одном из кладбищ города. Делом занялась полиция.

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