В Броварах вандалы разгромили 12 памятников на могилах: делом занялась полиция. Фото

В Броварах Киевской области неизвестные вандалы повредили и уничтожили 12 надгробных памятников на одном из кладбищ города. Делом уже занялась полиция.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Броварского городского совета.

"На выходных (8-9 июня. – Ред.) на местном кладбище по ул. Перонной неизвестными злоумышленниками был совершен акт вандализма. 12 надгробных памятников разрушены и повреждены. Места, где были совершены вандальные действия, находятся в разных секторах кладбища, которой логикой пользовались злоумышленники, определить трудно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киевщины OBOZ.UA подтвердили информацию о событиях – на месте работали правоохранители.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией относительно совершенного правонарушения, звоните на спецлинию "102" или обращайтесь с письменным заявлением в Броварское управление полиции по адресу: г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 24", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Гусятин в Тернопольской области надругались над могилами воинов Сил обороны Украины, которые погибли, защищая наше государство от российского вторжения. Злоумышленника уже задержали, его могут бросить за решетку сроком до пяти лет.

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