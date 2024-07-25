В Днепре задержаны двое подозреваемых в убийстве активиста Тонконогого: громкие детали и видео

Полиция Днепра задержала двоих по подозрению в убийстве 32-летнего общественного активиста Михаила Тонконогого, главы профсоюза автоперевозчиков. Его могли убить из-за долгов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. 23 июля правоохранителям поступило сообщение об исчезновении мужчины, выехавшего из дома на автомобиле Škoda Octavia.

На следующий день полиция установила, что он пал жертвой преступления. Тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в лесной зоне возле одного из садовых обществ Днепра.

Установлено, что 22 июля подозреваемые договорились о встрече с потерпевшим. Во время встречи возник конфликт, в результате которого активист был застрелен. После этого злоумышленники выбросили оружие в водоем, зарыли тело в лесу, а автомобиль умершего поместили в арендованный гараж.

В ходе обысков в местах жительства задержанных, а также в автомобиле и гараже, были обнаружены доказательства, имеющие важное значение для следствия.

Обеим задержанным предъявлено подозрение по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств и мотивов преступления.

Напомним, днепровские СМИ заявили, что главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Тонконогого могли убить из-за долгов. Полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к преступлению. Речь идет о 39-летнем жителе Днепра и 23-летнем жителе поселка Слобожанское. Установлено, что 32-летний Михаил был убит в доме жителя Слобожанского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области обнаружили тело мужчины в салоне автомобиля. Транспортное средство с мертвым человеком внутри было найдено в районе Большой Кохновки в Кременчуге. По предварительной информации, мужчина был убит.

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