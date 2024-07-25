В Днепре нашли мертвым главу профсоюза автоперевозчиков: СМИ пишут об огнестрельном ранении. Фото

Правоохранители обнаружили мертвым главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого. По предварительным данным, на его теле выявили огнестрельное ранение.

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Последний раз его видели 22 июля за рулем автомобиля Skoda, а уже вечером 24 июля стало известно, что правоохранители обнаружили тело. Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".

Тело 32-летнего известного активиста Михаила Тонконогого было закопано в лесополосе недалеко от садового общества. То, что оно принадлежит пропавшему активисту, еще предстоит подтвердить экспертизе.

По предварительной информации, главу профсоюза автоперевозчиков Днепра убили. В СМИ утверждают, что на теле обнаружили огнестрельные ранения. Правоохранители уже задержали лиц, причастных к преступлению.

Также днепровские СМИ заявили, что главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Тонконогого могли убить из-за долгов. В настоящее время полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к преступлению. Речь идет о 39-летнем жителе Днепра и 23-летнем жителе поселка Слобожанское.

Установлено, что 32-летний Михаил был убит в доме жителя Слобожанского. Это могло произойти из-за долговых обязательств. После этого злоумышленники вывезли тело на автомобиле убитого в лесополосу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, в Полтавской области обнаружили тело мужчины в салоне автомобиля. Транспортное средство с мертвым человеком внутри нашли в районе Большой Кохновки в Кременчуге. По предварительной информации, мужчина был убит.

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