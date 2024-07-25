В Днепре нашли мертвым главу профсоюза автоперевозчиков: СМИ пишут об огнестрельном ранении. Фото
Правоохранители обнаружили мертвым главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого. По предварительным данным, на его теле выявили огнестрельное ранение.
Последний раз его видели 22 июля за рулем автомобиля Skoda, а уже вечером 24 июля стало известно, что правоохранители обнаружили тело. Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный".
Тело 32-летнего известного активиста Михаила Тонконогого было закопано в лесополосе недалеко от садового общества. То, что оно принадлежит пропавшему активисту, еще предстоит подтвердить экспертизе.
По предварительной информации, главу профсоюза автоперевозчиков Днепра убили. В СМИ утверждают, что на теле обнаружили огнестрельные ранения. Правоохранители уже задержали лиц, причастных к преступлению.
Также днепровские СМИ заявили, что главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Тонконогого могли убить из-за долгов. В настоящее время полицейские задержали двух человек, которые могут быть причастны к преступлению. Речь идет о 39-летнем жителе Днепра и 23-летнем жителе поселка Слобожанское.
Установлено, что 32-летний Михаил был убит в доме жителя Слобожанского. Это могло произойти из-за долговых обязательств. После этого злоумышленники вывезли тело на автомобиле убитого в лесополосу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Напомним, в Полтавской области обнаружили тело мужчины в салоне автомобиля. Транспортное средство с мертвым человеком внутри нашли в районе Большой Кохновки в Кременчуге. По предварительной информации, мужчина был убит.
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