В Полтавской области в салоне авто обнаружили тело мужчины: полиция расследует убийство

В Полтавской области обнаружили тело мужчины в салоне автомобиля. Транспортное средство с мертвым человеком внутри нашли в районе Большой Кохновки в Кременчуге.

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По предварительной информации, мужчина был убит. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Автомобиль марки Skoda Roomster с мертвым человеком в салоне обнаружили под мостом. О произошедшем полиции стало известно 22 июля около 06:45 утра.

Правоохранительные органы сообщили, что погибшим оказался местный житель 1974 года рождения. По предварительной информации следователей, на теле мужчины имеются признаки насильственной смерти. Для определения причины смерти предназначена судебно-медицинская экспертиза.

По этому факту следственное подразделение Кременчугского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры, открыло уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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