В Днепре задержали злоумышленницу, организовавшую схему переправки уклонистов за границу: "билет" стоил $10 тысяч. Фото

В городе Днепр задержали женщину, которая организовала схему переправки за границу лиц призывного возраста путем изготовления документов об установлении инвалидности. Стоили такие услуги 10 тыс. долларов США.

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Об этом сообщает отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры. Злоумышленницу уведомлено о подозрении по факту организации и содействия незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, жительница города Днепр организовала схему переправки за границу лиц призывного возраста. Одному из местных жителей за 10 тыс. долларов США она пообещала помощь в изготовлении справки к акту осмотра МСЭК об установлении инвалидности, позволяющей пересечь госграницу", – говорится в сообшении прокуратуры.

Отмечается, что женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении первой части средств на сумму 2 тыс. долларов США. Во время обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты печати, документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

"В настоящее время прокурором направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению других соучастников преступления", – сообщили в прокуратуре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 февраля в Киеве разоблачили злоумышленника, который может быть причастен к незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу. Уклонистов он оформлял в качестве "волонтеров", а за свои "услуги" просил от 2 тыс. евро.

А 17 февраля в Киеве разоблачили двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших канал переправки призывников через границу Украины. Стоимость "услуг" колебалась от 10 до 12 тысяч долларов США.