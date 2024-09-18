В Днепре в пожаре погибли два человека: появились детали трагедии. Фото

В Днепре в огне погибли 75-летняя женщина и 55-летний мужчина. Их частный дом в Центральном районе города загорелся в ночь на 18 сентября.

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Трагедию подтвердила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. На сайте ведомства сообщается, что вызов Службы спасения по номеру "101" поступил в 01:45 среды.

Пожарные выехали на Пластовскую улицу, где случилось возгорание. Горели одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка на общей площади 200 квадратных метров.

Пламя тушили больше двух часов – ликвидацию пожара зафиксировали только в 03:58.

Во время тушения сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили внутри дома мужчину 1969 года рождения и женщину 1949 года рождения без признаков жизни.

На месте ЧП работали 15 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 сентября в селе Вергуны Черкасской области из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем загорелась лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медиков шесть человек.

– В Украине по состоянию на 17 сентября бушевали 20 пожаров. Самая сложная ситуация – в Полтавской и Харьковской областях, где из-за сухой погоды и обстрелов горел лес.

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