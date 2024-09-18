В Украине бушуют 20 лесных пожаров: самая сложная ситуация на Полтавщине и Харьковщине

В Украине по состоянию на 17 сентября бушевали 20 пожаров. Самая сложная ситуация сложилась в Полтавской и Харьковской областях, там из-за сухой погоды и обстрелов горят леса.

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Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Там отметили, что за прошедшие сутки удалось потушить более 50 пожаров в разных регионах.

"В Украине продолжается пожароопасный период. С наступлением осени все учащаются поджоги сухой растительности населением, которые перерастают в масштабные пожары из-за засушливой погоды и высоких температур", – говорится в сообщении.

На Полтавщине общая площадь, которую прошел огонь, составляет около 700 га, на Харьковщине – два очага площадью вместе около 150 га.

Также продолжаются пожары на Днепропетровщине и Донбассе. В Донецкой области в результате вражеского обстрела города Лиман возникло возгорание леса Лиманского лесхоза. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь лесных массивов на 400 га, ликвидация пожара продолжается.

В Днепропетровской области большой лесной пожар тушат лесоводы филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины". Причиной возгорания там стал человеческий фактор – пожар возник в результате поджога сухой травы во дворе. Огнем пройдено уже около 15 га леса.

В Киевской области продолжаются два пожара. Из-за человеческой халатности пылает 56 гектаров леса "Иванковского лесного хозяйства" ГП "Леса Украины". Пожар уже локализован, его ликвидация продолжается.

Также из-за человеческой халатности возник пожар в "Высшедубечанском лесном хозяйстве" ГП "Леса Украины" на площади ориентировочно 15 га, он уже был ликвидирован.

Всего из-за человеческой небрежности и умышленных поджогов в экосистемах Украины в этом году уже произошло 440 пожаров площадью 400 га. 60% всех пожаров – более 900, площадью 15,6 тысяч га, произошли из-за военных действий.

"Увеличение случаев сжигания сухой растительности гражданами на полях усугубляет ситуацию с пожарами на территории Украины. Хотя такая практика незаконна, она до сих пор остается распространенной. Подожженная трава или стерня могут легко стать источником больших неконтролируемых пожаров, которые часто перекидываются на лесные массивы. Кроме того, часто из-за сильного ветра огонь может распространяться на соседние территории, нанося значительный ущерб окружающей среде", – отметили в Министерстве окружающей среды.

Там призвали украинцев не сжигать сухую растительность, напомнив, что эти действия несут большую опасность и административную ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Вергуны Черкасской области 15 сентября из-за неосторожного обращения местных жителей с огнем вспыхнула лесная подстилка. Пострадали и обратились за помощью медиков шесть человек.

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