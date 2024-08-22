В Днепре такси столкнулось с другой машиной, сбило пешехода и влетело в магазин: момент попал на видео

Вечером 21 августа в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием с участием двух легковых транспортных средств. Автомоблиь Chery протаранил такси Toyota Prius, которое в свою очередь сбило пешехода.

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По предварительным данным, травмы получила пассажирка такси и пешеход. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.

ДТП произошло около 19:50 на перекрестке улиц Несокрушимой и Щитовой. На камеру видеонаблюдения попал момент столкновения транспортных средств. После удара оба автомобиля вылетели на тротуар и сбили мужчину. По инерции транспортные средства протаранили продуктовый магазин.

Во время аварии в салоне такси находилась пассажирка. По предварительной информации, в результате инцидента травмы получила пассажирка такси и пешеход.

У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. У пешехода ушиб почек и конечностей. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Другие обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, Бородянке Киевской области легковушка на скорости протаранила металлическое ограждение и сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что 19 августа в Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибло два человека, еще двое получили ранения. Тела погибших из авто пришлось извлекать спасателям.

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