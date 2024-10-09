По заказу подожгла авто нацгвардейца: на Кировоградщине женщину приговорили к 6 годам лишения свободы. Фото

Обвиняемая в поджоге авто военного Нацгвардии 28-летняя жительница Кировоградщины получила шесть лет лишения свободы. Ее задержали с поличным, когда она по заказу РФ подожгла служебный пикап, рассчитывая получить 10 тыс. грн.

Видео дня

Соответствующий приговор вынес Александрийский горрайонный суд Кировоградской области, сообщили 9 октября в Службе безопасности и Офисе генерального прокурора Украины. При публичном обвинении прокуроров областной прокуратуры женщину признали виновной по двум статьям: в препятствовании законной деятельности ВСУ и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

"По материалам СБУ и Нацполиции в Украине вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто", – говорится в сообщении СБУ.

Фигуранткой является 28-летняя жительница города Александрия. В поле зрения врага она попала из-за своей активности в одном из Telegram-каналов, где искала легкий заработок и получила предложение за деньги поджигать имущество военных.

30 июня 2024 года по заказу РФ жительница Кировоградщины подожгла служебный пикап Mitsubishi L200 военнослужащего Нацгвардии. Это было поздно вечером, когда нацгвардеец вернулся домой.

Для "отчета" перед оккупантами фиксировала преступление на видео. За работу ей обещали 10 тыс. грн.

СБУ и Нацполиция задержали ее с поличным сразу после совершения поджога.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал фигурантку виновной.

Приговора суда она ждала под стражей.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных и волонтеров. Он информировал, что с начала года такие случаи участились – в разных регионах страны повреждено около 300 автомобилей, правоохранители зафиксировали 266 поджогов.