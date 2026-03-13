На Днепропетровщине 13-летней девочке ампутировали ногу после нападения собаки: детали трагедии

13-летняя Кира из села Александровка, что на Днепропетровщине, пострадала от нападения собаки породы кане-корсо. Из-за полученных травм врачам пришлось ампутировать несовершеннолетней ногу.

По данным местных медиа, нападение произошло, когда девочка вместе с друзьями возвращалась из школы. Внезапно собака бросилась на Киру и нанесла ребенку тяжелые травмы. Врачи долго боролись за сохранение конечности, однако из-за стремительного развития интоксикации организма были вынуждены провести ампутацию.

По словам матери девочки, владелица собаки сначала оказала финансовую помощь, однако пыталась убедить семью отказаться от юридических претензий.

Правоохранители расследуют дело по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении (статья 128 УК Украины). По состоянию на момент публикации, продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Заметим, что кане-корсо это итальянская порода крупных собак. Она была выведена как сторожевая и охотничья собака, а сегодня широко используется для охраны.

