В Кривом Роге овчарка разорвала лицо девушке во время стрима в ТикТок: детали трагедии

В Кривом Роге произошло резонансное событие – во время онлайн-трансляции в TikTok собака напала на 24-летнюю девушку и нанесла ей тяжелые травмы лица. Инцидент произошел прямо во время ужина в частном доме.

Пострадавшую срочно госпитализировали. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, владелец собак содержит в частном доме в Ингулецком районе Кривого Рога двух немецких овчарок и активно освещает их жизнь в соцсетях. Недавно мужчина согласился взять на передержку еще одного пса – пятилетнюю овчарку по кличке Конор.

Предыдущие владельцы объяснили, что не могут содержать животное из-за маленького ребенка в семье и якобы агрессивного поведения собаки.

По их словам, пес ранее уже менял хозяина, поскольку первый владелец ушел служить в ряды ВСУ. Животное передали без документов, пообещав предоставить их позже, однако этого так и не произошло.

По прибытии к новому месту жительства собака быстро адаптировалась: не проявляла агрессии, хорошо контактировала с другими животными и людьми, в том числе и с девушкой владельца Дарьей, которая вернулась домой через несколько дней.

Однако 13 марта вечером ситуация резко изменилась. Во время ужина и прямого эфира в TikTok пес неожиданно набросился на девушку и нанес ей многочисленные укусы в области лица. По словам очевидцев, травмы были настолько серьезными, что речь шла фактически о разорванном лице.

Семья немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшую. В больнице ей наложили около 20 швов, провели необходимые обследования и подтвердили, что на момент нападения она была трезвой.

В то же время возникла критическая проблема – отсутствие информации о прививке животного от бешенства. Попытки связаться с предыдущими владельцами не дали результата, поскольку они перестали выходить на контакт.

Несмотря на инцидент, владелец не усыпил и не выгнал собаку – животное осталось на территории домохозяйства. В то же время, по словам местных жителей, пока пса уже не видели, и его дальнейшая судьба остается неизвестной.

