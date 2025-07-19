В Днепре скорая влетела в столб: один из медиков погиб. Фото с места ДТП

Около 5 утра 19 июля в Днепре автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие. Один из медработников из-за смертельных травм погиб на месте происшествия, еще два человека – водитель и медик – получили телесные повреждения.

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Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области подтвердило факт аварии. На официальном сайте пресс-служба правоохранителей сообщила, что устанавливает все обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, водитель скорой по какой-то причине выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Это произошло на проспекте Богдана Хмельницкого.

Автомобиль получил серьезные повреждения – особенно часть, где размещено пассажирское сиденье возле водителя.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как писал OBOZ.UA:

– 12 июля в Виннице произошло ДТП с участием водителя службы перевозок Bolt. 32-летний мужчина под наркотиками за рулем автомобиля Renault сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была госпитализирована.

– В Тульчинском районе Винницкой области автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево, из-за чего погибли женщина и младенец. Еще три человека оказались в больнице.

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