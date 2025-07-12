В Виннице водитель Bolt под наркотиками сбил девушку на переходе. Фото

В пятницу утром, 12 июля, в Виннице произошло ДТП с участием водителя службы перевозок Bolt. 32-летний мужчина под наркотиками за рулем автомобиля Renault сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Авария произошла на улице Андрея Первозванного.

На месте происшествия работала полиция и медики. Пострадавшую госпитализировали с травмами, степень их тяжести пока не разглашается.

Во время медицинского осмотра водителя у него обнаружили признаки наркотического опьянения. Его задержали в процессуальном порядке – сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и лишение права управлять транспортом на срок от 5 до 8 лет.

Автомобиль, которым управлял задержанный, изъят и доставлен на штрафплощадку.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!