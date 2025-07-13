В жутком ДТП в Винницкой области погибли женщина и младенец, трое пострадавших. Фото

В Винницкой области, в Тульчинском районе произошла смертельная авария. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево, из-за чего погибли женщина и младенец, и еще три человека оказались в больнице.

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Правоохранители пока выясняют все обстоятельства ДТП. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Авария произошла между селом Кислицкое и пгт Вапнярка Тульчинского района. Предварительно считается, что 58-летний водитель автомобиля KIA "не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом".

В результате ДТП погибли 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Еще три человека, среди которых сам водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу.

Следователи квалифицировали это ДТП по ч. 3 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц.

Обстоятельства аварии выясняются, расследование продолжается, отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день в самой Виннице произошло ДТП с участием водителя службы перевозок Bolt. А именно: 32-летний мужчина под наркотиками за рулем автомобиля Renault сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

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