В Днепре пешеход погиб под колесами микроавтобуса: появились детали трагедии. Фото
Во вторник, 22 января, на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. По предварительным данным под колесами микроавтобуса "Mercedes Sprinter" оказался человек, находившийся на проезжей части в неустановленном месте.
Об этом сообщает местное издание "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ". Авария произошла рано утром.
По словам водителя, он не заметил пешехода на дороге. После наезда он сразу остановился, вызвал скорую помощь и оставался на месте трагедии до прибытия полиции.
После столкновения водитель остановил транспортное средство, вызвал скорую помощь и оставался на месте происшествия до прибытия правоохранителей. Медики прибыли быстро, но реанимационные меры не принесли результата.
В 07:10 была констатирована смерть пострадавшего. Личность погибшего пока не установлена — при нем не было обнаружено никаких документов.
На месте происшествия работали следователи, которые фиксировали детали аварии и предпринимали необходимые действия по установлению обстоятельств трагедии. Полиция обеспечивала охрану территории и регулировала движение транспорта во избежание дополнительных осложнений.
Во вторник, 21 января, в городе Вараш Ровенской области водитель автомобиля Dacia сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с детской коляской. От удара 1-месячный младенец выпал из коляски, ребенок скончался в больнице.
Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель "Nissan Qashqai" сбила погибшего на месте пешехода.
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