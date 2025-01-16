Пострадавший скончался на месте: в Ивано-Франковске водитель сбила насмерть пешехода. Фото

В Ивано-Франковске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель "Nissan Qashqai" сбила погибшего на месте пешехода.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области. Авария произошла 16 января около 7:30 утра на улице Стефаника.

54-летняя водитель автомобиля "Nissan Qashqai", жительница Галицкой общины, наехала на мужчину 1956 года рождения, жителя Ивано-Франковска. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители проверили водителя на алкогольное опьянение – результат отрицательный. По факту аварии начато уголовное производство за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и внимательно относиться к пешеходам. Особенно это важно при приближении к пешеходным переходам и в местах, где возможно нахождение пешеходов на дороге.

Напомним, в Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла у станции метро "Берестейская".

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