На Ривненщине водитель сбил женщину с младенцем в коляске: ребенок погиб. Фото

Во вторник, 21 января, в городе Вараш Ривненской области водитель автомобиля Dacia сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с детской коляской. От удара 1-месячный младенец выпал из коляски, ребенок умер в больнице.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области. Смертельная авария произошла около 16:45 на улице Парковой.

Предварительно установлено, что водитель, 49-летний житель Вараша, допустил наезд на 32-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по переходу и везла коляску с ребенком.

Малыша, который от удара выпал из коляски, госпитализировали в реанимацию. К сожалению, жизнь мальчика, которому исполнился всего месяц, медикам не удалось спасти – младенец умер примерно через час.

"Женщина предварительно не травмировалась, однако ее еще обследуют медики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, находившийся за рулем Dacia, согласно результатам обследования был трезв. По словам водителя, он в момент наезда на женщину отвлекся на телефонный звонок.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), решался вопрос о задержании водителя.

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