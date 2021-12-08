В Днепре огонь уничтожил авто: в багажнике нашли автомат с дистанционным управлением. Фото, видео и все подробности

В Днепре на временной стоянке на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района огонь уничтожил авто, в багажнике которого нашли автомат с дистанционным управлением. Очевидцы сообщают о стрельбе.

Происшествие произошло в среду, 8 декабря. Транспортное средство было припарковано у входа в офис политика Юрия Симонова, сообщают местное издание 056.ua и ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. (Чтобы посмотреть фото и видео, досскролльте до конца страницы).

Возгорание возникло в салоне легкового автомобиля Opel Vectra. Погибших и пострадавших вследствие инцидента нет.

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СМИ сообщают, что этот автомобиль стоял возле офиса Симонова около недели. Примерно в девять утра очевидцы услышали несколько одиночных выстрелов, которые раздавались из багажника авто. Вскоре оно загорелось, и в этот момент раздалась еще очередь выстрелов.

На месте происшествия работают оперативные группы. В связи с этим центральный проспект города перекрыт.

Следователи обнаружили на входной двери в офис Симонова следы от выстрелов. На данный момент их изучают криминалисты. Расследованием дела будет заниматься Служба безопасности.

Журналисты портала 056.ua отметили, что на этом же месте в августе нынешнего года уже был взрыв. Тогда взрывчатку заложили в водосточную трубу. Сам Юрий Симонов предполагал, что это было связано с его политической деятельностью.

Симонов является лидером партии "Удар Виталия Кличко" в Днепропетровской области. Его избрание сопровождалось в подконтрольных городской власти СМИ оскорбительной критикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре около девяти утра в среду, 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

В четверг, 2 сентября, в Днепре во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль Subaru. Во время взрыва 36-летний водитель был внутри машины, но сильно не пострадал.