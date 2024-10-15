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В Днепре будут судить 16-летнего парня, поджегшего авто военнослужащего: что ему угрожает

Ольга Ганюкова
Расследования
1 минута
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В Днепре будут судить 16-летнего парня, поджегшего авто военнослужащего: что ему угрожает

В Днепре 16-летнего парня обвиняют в поджоге принадлежавшего военнослужащему автомобиля. Теперь его будут судить.

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Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт по статье о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следователи выяснили, что подросток получил предложение поджигать военные автомобили за деньги. Он облил горючей жидкостью автомобиль военнослужащего в одном из районов Днепра и поджег его. За его действия заказчик пообещал денежное вознаграждение.

В настоящее время молодой человек находится под круглосуточным домашним арестом, а его дело передано в суд. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Днепре будут судить 16-летнего парня, поджегшего авто военнослужащего: что ему угрожает

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных и волонтеров. По его словам, с начала года такие случаи участились – зафиксировано 266 поджогов, в общей сложности повреждено около 300 авто.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября в СБУ информировали, что 28-летняя жительница Кировоградщины получила шесть лет тюрьмы за поджог авто нацгвардейца. Ее задержали с поличным, когда она по заказу врага подожгла служебный пикап, надеясь получить 10 тыс. грн.

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