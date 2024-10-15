В Днепре будут судить 16-летнего парня, поджегшего авто военнослужащего: что ему угрожает

В Днепре 16-летнего парня обвиняют в поджоге принадлежавшего военнослужащему автомобиля. Теперь его будут судить.

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Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт по статье о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Следователи выяснили, что подросток получил предложение поджигать военные автомобили за деньги. Он облил горючей жидкостью автомобиль военнослужащего в одном из районов Днепра и поджег его. За его действия заказчик пообещал денежное вознаграждение.

В настоящее время молодой человек находится под круглосуточным домашним арестом, а его дело передано в суд. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных и волонтеров. По его словам, с начала года такие случаи участились – зафиксировано 266 поджогов, в общей сложности повреждено около 300 авто.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября в СБУ информировали, что 28-летняя жительница Кировоградщины получила шесть лет тюрьмы за поджог авто нацгвардейца. Ее задержали с поличным, когда она по заказу врага подожгла служебный пикап, надеясь получить 10 тыс. грн.