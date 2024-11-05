В Днепре авто сбило трех школьников на пешеходном переходе: один из них погиб. Фото

В Днепре на улице Симиренко автомобиль сбил трех 8-летних школьников. К сожалению, один из них погиб.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на областную полицию. По данным правоохранителей, 5 ноября около 9:10 23-летний водитель автомобиля Ford Sierra совершил наезд на малолетних пешеходов, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии один ребенок погиб, а двое других были госпитализированы.

Водитель предварительно был трезв, его задержали для допроса. Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Врач-нейрохирург Григорий Пилипенко сообщил, что в больницу доставлены двое пострадавших детей.

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"После обследования состояние одного ребенка было удовлетворительное, его отпустили домой с родителями. У другого ребенка — средней степени тяжести повреждения головного мозга и повреждения конечностей. Его госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — сказал он.

Он отметил, что через несколько дней пострадавшего школьника планируют выписать.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 ноября, в Одесской области в результате ДТП два человека погибли, а еще двое были травмированы. По информации OBOZ.UA, среди погибших – депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем пьяным, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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