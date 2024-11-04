В Одесской области в результате ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян. Подробности и фото

В результате ДТП в воскресенье, 3 ноября, в Одесской области в результате ДТП два человека погибли, а еще двое – были травмированы. По информации OBOZ.UA, среди погибших – депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

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По этому факту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.

"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги (в Белгород-Днестровском районе. – Ред.) не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошла опрокидывание и возгорание транспортного средства", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель и 52-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении авто, погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине – переломы ключицы и ребра.

Как стало нам известно из собственных источников – погибшим оказался депутат Киевсовета Сергей Мамоян. По факту аварии открыто уголовное производство.

Мамоян был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва 25 октября 2020 года. Входил в состав постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе. Брат народного депутата Украины Суто Мамояна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 4 ноября, произошла авария с участием автобуса и нескольких легковушек. В результате столкновения общественный транспорт выехал на пешеходную часть дороги, где въехал в МАФ на базаре. Предварительно есть пострадавшие и погибший.

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