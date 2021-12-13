В Днепре авто сбило на переходе 16-летнюю девочку: появились подробности. Фото

Вечером 12 декабря на улице Калиновой в Днепре автомобиль Volkswagen сбил 16-летнюю девочку. Она переходила дорогу возле пешеходного перехода.

Как сообщает местный Telegram-канал "Днепр Сейчас", подростка госпитализировала скорая. На момент приезда медиков она была в сознании. Девочку увезли в областную детскую больницу на ул. Космической, 13.

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Напомним, подобные ДТП в Украине не редкость. В частности, 8 декабря на Черкасщине водитель в нетрезвом состоянии сбил несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали, а сам мужчина пытался совершить самоубийство. Позже водитель объяснил, что самоубийством хотел избежать ответственности за поступок.

7 декабря в Полтаве по ул. Кагамлыка автомобиль "ВАЗ" сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадали двое парней 4 и 16 лет.

6 декабря в Одессе автомобиль сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом предплечья. По словам очевидцев, ребенок ехал по тротуару.

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