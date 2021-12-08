На Черкасщине пьяный водитель сбил девочку и пытался покончить жизнь самоубийством

В Черкасской области водитель в нетрезвом состоянии сбил несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали, а сам мужчина пытался совершить самоубийство.

Об этом пишет издание "Про все". Инцидент произошел в селе Ярошовка. Как отмечается, девочка, когда попала в больницу, была в сознании.

Как рассказал врач-травматолог Шполянской райбольницы Василий Уманец, состояние здоровья ребенка – удовлетворительное. Она получила ушибы затылочного участка головы, голени и плеча. Также у школьницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Дочка рассказала, что шла по обочине и ее сбили. Скорость была не очень большой. Тогда была скользкая дорога. Хорошо, что все обошлось", – рассказал отец ребенка.

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В то же время виновник аварии, водитель автомобиля "Москвич", пытался повеситься. Его спасла жена. В больницу мужчину забрали в критическом состоянии – он имел судороги и периодически терял сознание. Позже водитель объяснил, что самоубийством хотел избежать ответственности за поступок.

Как пишет издание, мужчина может быть привлечен к ответственности за "пьяную" езду и оставление места ДТП.

Официальная статистика Национальной полиции Украины свидетельствует, что только за октябрь 2021 года в Украине произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

В то же время с января по октябрь 2021 года в Украине произошло более 154 тысяч автомобильных аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили различные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нежине Черниговской области мусоровоз сбил шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.