В Черновцах микроавтобус столкнулся с эвакуатором, пострадали 11 человек: среди травмированных – дети. Фото

Вечером 9 июля в Черновцах произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения микроавтобуса с эвакуатором травмы получили 11 человек.

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Возбуждено уголовное производство. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, вечером 9 июля на перекрестке улиц Галицкий Путь и Коломыйская в Черновцах произошло столкновение автомобиля Volkswagen Transporter и эвакуатора Mercedes-Benz.

Микроавтобус, которым управлял 69-летний водитель, двигался по Галицкому Пути, он столкнулся с эвакуатором, за рулем которого находился 62-летний житель Тернопольщины, выезжавшим с Коломыйской.

"В результате аварии водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей 9 и 12 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Водителя другого транспортного средства и еще двух граждан медики осмотрели и оказали помощь без госпитализации", – отметили в полиции области.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления и сотрудники патрульной полиции.

По факту ДТП полицейские возбудили уголовное производство. Сведения об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, днем 6 июля в Ровенской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии погибли 14 человек, среди них ребенок. Бабушка мальчика, погибшего вместе с родителями, стала единственной пассажиркой маршрутки, выжившей после столкновения.

На следующий день после трагедии в Нацполиции назвали основные версии рассматриваемой следствие трагедии, среди них – неисправность технического средства.