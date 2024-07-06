В Ривненской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом: погибли 14 человек, среди них ребенок. Фото

Днем 6 июня в Ривненской области произошла смертельная авария: столкнулись автоцистерна и маршрутный автобус. Известно о по меньшей мере 14 погибших, среди которых – ребенок.

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На месте ДТП продолжаются поисковые работы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Ужасное ДТП в Ривненской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Трагедия, как сообщается, произошла вблизи села Верхив на трассе Н-25 Городище-Ривне-Староконстантинов. Спасатели получили сообщение об аварии в 15:45.

Клименко добавил, что на месте аварии работают спасатели и полицейские.

"Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП. Соболезнования семьям погибших", – подчеркнул глава МВД.

Напомним, 24 июня в Кривом Роге фура влетела в маршрутку. По предварительным данным, водитель фуры не отдал предпочтение в движении общественному транспорту, светофоры на момент ДТП не работали.

В результате аварии пострадали десятки человек. Момент столкновения попал на видео.