Смертельная авария с маршруткой в Ривненской области: в Нацполиции назвали основные версии трагедии

В Ривненской области днем 6 июля произошло жуткое ДТП с маршруткой, в котором погибли 14 человек. Через сутки после аварии правоохранители отчитались о первых результатах расследования дела и о назначении 18 экспертиз.

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Также были названы ключевые версии по поводу причин столкновения грузовика с микроавтобусом. Подробности раскрыли на сайте Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

7 июля в городе Ровно состоялся брифинг с участием председателя Ривненской ОВА Александра Коваля, руководителя Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Виктора Шанского, прокурора Ривненской областной прокуратуры Андрея Рудницкого и начальника ГСЧС региона Владимира Захарчука. В ходе мероприятия они раскрыли первые подробности произошедшего накануне смертельного ДТП.

Так, за сутки 14 погибших были идентифицированы: все они были жителями Хмельницкой и Ривненской областей в возрасте от 20 до 67 лет. Единственная выжившая пассажирка маршрутки потеряла в аварии семью.

"Самой юной жертве ДТП — мальчику, четвертого июля исполнилось шесть. Среди погибших — его родители. Выжила в автокатастрофе только 57-летняя бабушка — жительница Нетешина. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Угрозы жизни нет", – уточнили в ГУНП Украины в Ривненской области.

Там добавили, что единственную пассажирку маршрутки, которой удалось выжить, уже допросили следователи. Женщина рассказала, что единственное, что успела увидеть и запомнила – как на автобус едет грузовик.

Участники брифинга подчеркнули, что в расследовании причин аварии задействованы самые опытные следователи и процессуальные прокуроры. И у следствия в настоящее время есть несколько основных версий причин трагедии, в частности:

– столкновение грузовика на полосе встречного движения с маршруткой произошло вследствие разгерметизации колеса;

– выпуск на линию ТС с технической неисправностью;

– невнимательность водителя, нарушение ПДД или другие обстоятельства непреодолимой силы.

Правоохранители также установили субъекты хозяйственной деятельности, которым принадлежали грузовик и микроавтобус, с ними проводят следственные действия.

"Изучаются документы, на основании которых ТС были выпущены на линию для осуществления перевозок. Назначено ориентировочно 18 экспертиз, по результатам которых будут установлены дополнительные обстоятельства, в том числе были ли водители в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

В то же время в региональной полиции заверили: если во время досудебного расследования будут установлены факты нарушения должностными лицами правил выпуска ТС на линию перевозки – виновных будут привлечены к ответственности.

Напомним, 6 июля в Ривненской области автоцистерна столкнулась с микроавтобусом. От маршрутки практически ничего не осталось. Известно о 14 погибших, среди которых ребенок, а также об одной раненой пассажирке маршрутки, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.