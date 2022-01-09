В Днепре из-за гололедицы массовые ДТП: город превратился в каток. Видео

В воскресенье, 9 января, в Днепре пошел дождь, а из-за мороза улицы покрылись коркой льда. Погодные условия привели к множеству аварий и пробок на дорогах города.

Непогода застала врасплох даже опытных водителей – стоя на месте, их авто просто скатывались по проезжей части. Кадры таких моментов и ДТП очевидцы публиковали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что всего за пару часов в Днепре и и на подъезде к облцентру произошло несколько аварий с пострадавшими.

Например, на проспекте Гагарина столкнулись две маршрутки. А на Сечевых Стрельцов, 44 на скользкой дороге развернуло автобус №136.

Видео дня

Как пишет "Информатор", во время инцидента никто не пострадал – водитель смог остановить транспортное средство, и оно лишь немного задело кузов грузовика.

На улице Калиновой BMW Х5, водитель которого пытался обогнать Hyundai Sonata, занесло на мокрой дороге. В итоге авто ударилось в бордюр, а затем в Hyundai, протолкав его через перекресток около 20 метров.

В ДТП обошлось без травмированных. При этом на данном участке дороги было затруднено движение, объезд осуществлялся по встречной полосе.

Серьезная авария с пострадавшими из-за гололеда произошла на Полтавском шоссе, между населенными пунктами Обуховка и Партизанское. По данным Telegram-канала "Днепр оперативный", там рейсовая маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик MAN.

В связи с ухудшением погодных условий (ледяной дождь) по городу начали работать коммунальные службы: 30 посыпных машин, пять погрузчиков и 11 единиц малой механизации.

На обработку перекрестков и тротуаров вышли 12 бригад дорожных рабочих. В первую очередь, они обрабатывали спуски и подъемы, мосты. Жителей Днепра попросили без крайней необходимости не выходить на улицу и не выезжать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, до конца 9 января неблагоприятные погодные условия сохранятся на севере, западе, востоке и в центре страны. Речь идет о сильных осадках и налипании мокрого снега, спасатели также предупредили о гололедице на дорогах.