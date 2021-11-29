На трассе Днепр – Запорожье произошло смертельное ДТП, обломки авто разбросало по дороге. Видео

Утром в понедельник, 29 ноября, на окутанной туманом трассе Днепр – Запорожье столкнулось два легковых автомобиля. Из-за удара обломки одного из них разбросало по всей дороге, в жуткой аварии погибли два человека.

ДТП произошло в районе съезда с трассы к населенным пунктам Надия и Червоный Яр в Широковской ОТО Запорожской области. Об этом сообщает портал Vgorode.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы. Там работали две бригады скорой помощи и правоохранители. Объезд осуществлялся по встречным полосам.

В полиции изданию подтвердили гибель двух человек. В то же время отмечается, что обстоятельства и детали ДТП еще выясняются.

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Очевидцы добавили, что на трассе утром в понедельник было скользко и туманно, и это, вероятно, и могло спровоцировать столкновение.

"Вероятно, водитель одного из автомобилей выезжал со второстепенной сельской дороги и, не оценив дорожную обстановку, допустил столкновение на большой скорости со встречным авто", – пишут в сети.

Добавим: по данным Патрульной полиции Украины, в течение десяти месяцев этого года на дорогах Запорожской области произошло 6340 аварий, 1047 из них – с жертвами и/или пострадавшими. В частности, в этих ДТП 103 человека погибли и 1255 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 18-летний студент похитил ВАЗ 2109 в Запорожье. Правоохранителям свой поступок молодой человек объяснил тем, что авто ему якобы понадобилось для погашения кредита.