В Черниговской области мужчина убил банкира в загородном доме и сжег тело: всплыли детали расправы. Фото и видео

В Черниговской области правоохранители раскрыли жестокое убийство банкира. Подозреваемый убил свою жертву поленом после совместного распития алкоголя, а затем вывез тело на кладбище в Козелецкой громаде и сжег.

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Местная жительница обнаружила останки погибшего, а полицейские нашли на месте преступления улики, которые в итоге помогли установить личность преступника. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Черниговские полицейские получили сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой громады 18 июля. Женщина рассказала, что обнаружила возле кладбища следы пожара, в котором находились кости и человеческий череп. На месте преступления следственно-оперативная группа и криминалисты областной полиции обнаружили ряд вещественных доказательств, в том числе следы обуви и автомобильных колес.

По словам руководителя отдела криминального анализа областной полиции Ивана Андрейченко, криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. Также он отметил, что веской зацепкой в раскрытии преступления стали обнаруженные остатки обуви 45 размера.

Для установления личности убитого полицейские отработали сотни сообщений о пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской и Полтавской областях. Опытные сотрудники полиции провели кропотливую работу по установлению личности убитого и воссоздали события, предшествовавшие преступлению.

В результате правоохранители выяснили, что убитый мужчина жил в Киеве и в последний раз выходил на связь 12 июля. Также оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась.

28 июля при силовой поддержке спецназа КОРД полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в Деснянском районе Киева из-за неприязненных отношений злоумышленник нанес смертельное ножевое ранение мужчине. Пострадавший сумел дойти до детской площадки, где упал и потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера. Между злоумышленником и погибшим возник словесный спор, во время которого подозреваемый деревянной битой нанес потерпевшему тяжелые телесные травмы.

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