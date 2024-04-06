В Чернигове задержан военнослужащий местного ТЦК: в чем его подозревают

Сотрудники СБУ задержали военнослужащего Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Задержание произошло в ходе следственных действий по делу экс-глава Черниговской областной ВЛК Игоря Кодовбецкого.

Об этом сообщило вечером 5 апреля Оперативное командование "Север ". По его данным, военнослужащий был задержан по подозрению в совершении им уголовных правонарушений.

В Черниговском областном ТЦК и СП начато служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Сам военнослужащий находится под стражей.

"По нему продолжается досудебное следствие, военнослужащий находится под стражей. Руководство и личный состав Черниговского областного ТЦК и СП категорически осуждают противоправные поступки и будут всемерно способствовать проведению расследования. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств события", - говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале 2024 года у задержанного экс-главы ВЛК Черниговщины Игоря Кодовбецкого в ходе обысков изъято почти 1 млн. долларов США.

Кодовбецкий работал главой Черниговской областной ВЛК еще до полномасштабного российского вторжения – до лета 2021 года.

По данным следствия, он совместно с неустановленными должностными лицами ВЛК Черниговского ТЦК и СП оказывал содействие жителям города в уклонении от призыва на службу во время мобилизации.

Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды, препятствование законной деятельности ВСУ, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1, 2). 3 статьи 332 УК Украины.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве работника ТЦК подозревают в организации коррупционной схемы с автомобилями для ВСУ. Он, по данным следствия, требовал 900 долларов США за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ.

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