У экс-главы Черниговской областной ВВК обнаружили около $1 млн во время обысков: появились подробности. Видео

У бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии обнаружили почти один миллион долларов США. Обыски проводились в одной из его квартир в Киеве.

Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

Детали дела пока не разглашаются. Известно лишь, что подозреваемый работал главой Черниговской областной ВВК еще до полномасштабного российского вторжения – до лета 2021 года.

В черниговском Telegram-канале опубликовали видео из обысков, которые следователи проводили в столичной квартире экс-чиновника. Судя по кадрам, доллары он хранил в коробках из-под тостера и конфет.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине начальника хирургического кабинета одной из воинских частей задержали по обвинению в получении $4000 взятки. Он и другие члены ВВК продавали липовые справки уклонистам.

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