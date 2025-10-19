В Чернигове пьяная 18-летняя без прав попала в сногсшибательное ДТП и чудом уцелела. Фото

18 октября в Чернигове 18-летняя девушка, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения попала в дорожно-транспортное происшествие. Событие случилось около 20:00 на улице Парковой.

Видео дня

Об аварии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черниговской области. По информации правоохранителей, автомобиль перевернулся после наезда на дорожный знак.

Известно, что 18-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz не придерживалась безопасной скорости и не учла состояние дороги, в результате чего потеряла управление. Машина съехала с дороги, врезалась в дорожный знак и перевернулась. Девушка чудом уцелела.

Патрульные обнаружили в крови нарушительницы 0,30 промилле алкоголя (максимально допустимо 0,2 промилле). Также выяснили, что девушка не имеет водительского удостоверения, поэтому не имела права управлять автомобилем. На водителя составили три админматериала: управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права и нарушение ПДД, что привело к ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Беляевка Одесской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "Skoda", не справившись с управлением, наехал на 67-летнюю женщину, которая шла по обочине, после чего врезался в придорожное ограждение, и транспортное средство перевернулось. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области двух детей, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сбил автомобиль. 13-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!